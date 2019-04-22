У Зеленского объявили окончательные результаты параллельного подсчета голосов

По данным штаба Зеленского, их кандидат получил 73,41% голосов избирателей.

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объявили окончательные результаты параллельного подсчета голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию на брифинге озвучил координатор "ЗеКоманды" Александр Корниенко.

"Мы результаты установили еще около 1 часа ночи ... У нас 73,41% (у Зеленского - УНИАН), 24,35% (у действующего президента Украины Петра Порошенко - УНИАН)", - отметил он и добавил, что эти результаты немного не коррелируются с данными Центральной избирательной комиссии.

Говоря о различиях в параллельных подсчетах и подсчетах ЦИК, которые вызывают вопросы, Корниенко отметил, что такие есть в Черкасской, Закарпатской, Кировоградской и Киевской областях.

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"Наибольший процент поддержки Зеленского - в Луганской области", - заметил Корниенко и добавил, что наименьшая поддержка - во Львовской области.

Корниенко констатировал, что свой параллельный подсчет голосов они оценивают как очень удачный.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. По данным обработки 98,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, за Зеленского проголосовали 73,15% избирателей (13 млн 262 тыс. 089), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53% (4 млн 447 тыс. 166).

В ЦИК ожидают, что смогут объявить официальные результаты второго тура выборов ориентировочно 30 апреля.