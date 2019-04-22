Стала известна возможная дата инаугурации Зеленского

Инаугурация Зеленского может пройти 28 мая, пишут СМИ.

Возможной датой инаугурации Владимира Зеленского после победы на президентских выборах 2019 является 28 мая.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дали зеленый свет: как страна выбирала президента".

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Как рассказал журналистам один из представителей команды Зеленского, рабочей датой инаугурации является 28 мая - с тем, чтобы новый президент уже не имел права распустить Верховную Раду, когда до парламентских выборов останется менее полугода.

Впрочем, по информации РБК-Украина, есть и другая трактовка законодательства, по которой полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря - соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.

Отметим, против досрочных выборов выступает глава Верховной рады Андрей Парубий, а его роль в этом вопросе является решающей, поскольку дату инаугурации нового главы государства определяет парламент, а если голосов за это не набирается - тогда лично спикер своим решением.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 98,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53%.