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Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах в Украине

10:11, 22 апреля 2019
Выборы 2019
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Лукашенко поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

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"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

Отметим, по данным ЦИК, в Беларуси за Зеленского проголосовали 68.48% граждан Украины.

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Теги: #выборы президента Украины 2019#Лукашенко об Украине#Владимир Зеленский