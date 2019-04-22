Обработано почти 90% протоколов: Зеленский набирает 73,19% голосов

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 62,07%.

Центральная избирательная комиссия обработала 89,41% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,19% (12160694) избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48% (4068156).

*** 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. По результатам Национального экзит-пола, за Зеленского проголосовали 73%, за Порошенко - 25,5% избирателей.

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 62,07%.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.