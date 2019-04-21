В ЦИК заявили, что результаты повторного голосования могут быть обжалованы в суде

Теоретически суд может отменить результаты выборов президента.

Результаты повторного голосования на президентских выборах (второй тур) могут быть обжалованы в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, отвечая на вопрос, могут ли быть отменены результаты второго тура президентских выборов в судебном порядке, и ожидают ли такие судебные иски в ЦИК.

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«Ожидание или не ожидание судебных исков - это не работа Центризбиркома. Иски могут быть, но их может и не быть. Для нас основная задача перед тем, как мы установим официальные результаты выборов, чтобы никаких нерассмотренных исков не было, и мы дождемся всех возможных исков, их результатов и только после этого ЦИК объявит результаты», - сказал он.

Вместе с этим Радченко отметил, что теоретически отменить результаты повторнрного голосования суд может: «Скажем так, субъекты обжалования могут обратиться с иском в суд. Какие они аргументы приведут, это уже их вопросы, а уже суд будет решать».