ЦИК обнародовала первые результаты подсчета голосов
22:05, 21 апреля 2019Выборы 2019
2515 0
По результатам первых данных подсчета голосов, что появились в ЦИК, лидирует Зеленский с 70, 36.
Иллюстрация / REUTERS
Появились первые данные подсчета голосов в электронной системе “Выборы”.
Как передает корреспондент УНИАН, обработано 1,08 протоколов, или почти 91 тысяча голосов избирателей.
Читайте такжеВыборы в Украине: ЦИК обновила данные по явке
Данные появились из участков всех областей, кроме Запорожской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Волынской и Черновицкой.
Сейчас подсчитаны голоса из разного количества участков, но на всех, что посчитаны, кроме Львовской, лидирует Владимир Зеленский с 70,36 целом.
Действующий глава государства Петр Порошенко 27, 29, а только на Львовщине - 67%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко