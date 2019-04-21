ЦИК обнародовала первые результаты подсчета голосов

По результатам первых данных подсчета голосов, что появились в ЦИК, лидирует Зеленский с 70, 36.

Появились первые данные подсчета голосов в электронной системе “Выборы”.

Как передает корреспондент УНИАН, обработано 1,08 протоколов, или почти 91 тысяча голосов избирателей.

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Данные появились из участков всех областей, кроме Запорожской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Волынской и Черновицкой.

Сейчас подсчитаны голоса из разного количества участков, но на всех, что посчитаны, кроме Львовской, лидирует Владимир Зеленский с 70,36 целом.

Действующий глава государства Петр Порошенко 27, 29, а только на Львовщине - 67%.