У нового президента будет сильная оппозиция - Порошенко

Президент подчеркивает, что его команда будет противодействовать «планам Кремля сформировать лояльное для себя большинство во время парламентских выборов».

У нового президента Украины будет сильная оппозиция.

Об этом действующий глава государства, кандидат в президенты Петр Порошенко сказал во время выступления в пресс-центре своего предвыборного штаба.

Порошенко заявил: "У нового президента будет сильная оппозиция. Очень сильная".

По его словам, он лично и вся его команда "готовы подставить плечо президенту в его решениях, которые будут соответствовать национальным интересам Украины и приближать нас к ЕС и НАТО".

Как сказал Порошенко, "между официальным объявлением результатов выборов и инаугурацией я готов без ограничений тратить любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел".

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По словам Порошенко, он "готов передать всю сеть международной поддержки Украины".

Как отметил президент, его команда будет противодействовать "планам Кремля сформировать лояльное для себя большинство во время парламентских выборов". "И это еще одна причина, почему я должен остаться в политике", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по данным всеукраинского экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", за Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 27,3%.

По результатам Национального экзит-полла 2019, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали - 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,3% избирателей.