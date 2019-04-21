На выборах президента за Зеленского проголосовали 72,7%, за Порошенко - 27,3% - экзит-пол ТСН

На выходе из 600 избирательных участков было опрошено около 20 тысяч респондентов.

Во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 27,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1".

Экзит-пол ТСН проводился исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала "1+1".

На выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий) было опрошено около 20 тыс. Респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

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Методология исследования разрабатывалась в соответствии с международными стандартами проведения экзит-полов, с учетом многолетнего опыта работников обеих компаний в проведении экзит-полов во время предыдущих выборов в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным экзит-пола ТСН телеканала "1+1", который проводился во время первого тура выборов президента, за Зеленского проголосовали 30,1%, за Порошенко - 18,5%. Согласно официально установленным и объявленным Центральной избирательной комиссией результатов первого тура, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95% избирателей.