"Готов тратить все время": Порошенко пообещал помогать Зеленскому до инаугурации
20:54, 21 апреля 2019Выборы 2019
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Порошенко заявил, что результаты экзит-полов "очевидны".
Петр Порошенко / REUTERS
Президент Петр Порошенко пообещал помогать Владимиру Зеленскому готовиться к исполнению обязанностей главы государства.
Об этом Порошенко заявил во время выступления в своем избирательном штабе после объявления результатов экзит-полов.
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"До инаугурации я готов тратить все время, чтобы помочь новому президенту подготовиться к этой должности", - заявил Порошенко.
Также выступая в предвыборном штабе Порошенко заявил, что результаты экзит-полов "являются очевидными, и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его".
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