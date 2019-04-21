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"Готов тратить все время": Порошенко пообещал помогать Зеленскому до инаугурации

20:54, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Петро Порошенко / REUTERS

Об этом Порошенко заявил во время выступления в своем избирательном штабе после объявления результатов экзит-полов.

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"До инаугурации я готов тратить все время, чтобы помочь новому президенту подготовиться к этой должности", - заявил Порошенко.

Также выступая в предвыборном штабе Порошенко заявил, что результаты экзит-полов "являются очевидными, и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его".

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