Голосование на Донбассе: оккупанты усилили обстрелы ВСУ во время второго тура выборов (фото, видео)

Голосование происходит на фронте, несмотря на обстрелы из минометов и нарушенное перемирие.

В зоне боевых действий на Донбассе военные начали голосовать вовремя.

Как говорится в сюжете ТСН, голосование происходит на фронте, несмотря на обстрелы из минометов и нарушенное перемирие.

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Украинские бойцы голосуют отдельно от гражданских на спецучастках, расположенных на территории воинских частей или военных объектов.

Схема голосования во втором туре такая же, как и в первом – военные голосуют во время смены боевых постов, чтобы каждый желающий мог отдать свой голос.

Также отмечается, что в Донецкой области изменилась ситуация в плане безопасности.

Как сообщили в штабе ООС, военнослужащие подразделений и частей Объединенных сил в районе ответственности ТО "Север" реализуют свое гражданское право во время выборов президента Украины.

"Ни постоянная боевая готовность, ни служба в непосредственной близости от линии разграничения не стала помехой для проведения голосования во время второго тура выборов президента Украины. Вот например специальный избирательный участок под номером 000001 находится всего в нескольких километрах от вражеских позиций. Первыми сюда пришли проголосовать военнослужащие, которые будут заступать в наряд и суточное дежурство. Впоследствии с передовых позиций «вахтовым методом» начали привозить личный состав. Для усиления безопасности проведения выборов командование бригады приняло ряд скрытых, но действенных мер. Таким образом каждый солдат, сержант и офицер получили право осуществить свое волеизъявление. Много было сделано и по организации работы участков", - отметили в штабе.

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"Мы прошли специальное обучение", - рассказал председатель одной из участковых комиссий Евгений. – "Имеем необходимое оборудование, подготовили наш участок согласно всем требованиям действующего законодательства".

Военные позаботились обо всем – как о таких мелочах, как запасные ручки в кабинках голосования, так и о более важном – дополнительных бюллетенях, на случай если кто-то случайно испортит свой.

"Мы проводим абсолютно честные выборы", - подчеркнул председатель одной из участковых комиссий Иван. – "Никому из военнослужащих не рассказывалось, за кого они должны голосовать, так же и не проводилось запрещенных агитаций во время президентской гонки. Все мы считаем, что каждый человек имеет право свободно решать судьбу государства".

На всех избирательных участках зафиксирована высокая явка избирателей.

"Сейчас на линии разграничения находятся лучшие из лучших представителей нашего государства, - говорит военнослужащий Вооруженных Сил Украины Виталий. – И кому, как не им решать судьбу государства. Ведь здесь мы защищаем Украину с оружием в руках, значит защитим ее и политически".