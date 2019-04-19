Стало известно, сколько зрителей посетили дебаты на «Олимпийском»

На дебатах на «Олимпийском» присутствовали 22 тысяч граждан.

Дебаты на НСК «Олимпийском» между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко прошли без нарушений правопорядка, на стадионе присутствовало 22 тысячи граждан и около 10 тысяч правоохранителей, сообщили в МВД.

Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, все подразделения системы МВД обеспечили публичную безопасность граждан во время дебатов.

Читайте такжеМежду фан-зонами Порошенко и Зеленского произошел спор из-за языка выступления артистов

«Дебаты, о которых так долго говорили и к которым так готовились, состоялось. Организационные вопросы — это вопросы политиков, а наше дело — это обеспечение правопорядка. Сегодня на стадионе присутствовали 22 тысячи граждан и около 10 тысяч правоохранителей... Личный состав Национальной полиции, Национальной гвардии, подразделений ГСЧС с поставленными задачами справился», — заявил Сергей Яровой.

Напомним, вечером 19 апреля Порошенко и Зеленский встретились на дебатах на «Олимпийском» и провели первую публичную очную дискуссию.