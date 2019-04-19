Зеленский верит, что сможет сломать систему вместе с людьми с "ментальностью ХХI века"

Кандидат в президенты подчеркивает, что Порошенко и его окружение "забрали у нас самое главное - 5 лет".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский верит, что сможет сломать существующую в стране систему вместе с людьми с "ментальностью ХХI века".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

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"Я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми, с другой ментальностью. С ментальностью ХХI века", - отметил Зеленский.

Обращаясь к своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко, он добавил: "Дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники - это вообще все не важно... Я говорю сейчас как просто человек. Петр Алексеевич, вы забрали и эти люди (окружение президента - УНИАН), - они забрали самое главное у нас - 5 лет", - подытожил Зеленский.