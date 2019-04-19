По результатам жеребьевки, дебаты начинает Зеленский

Дебаты начнутся с речей кандидатов, каждая из которых будет длиться 5 минут.

На НСК "Олимпийский" состоялась жеребьевка, которое определило, кто из кандидатов в президенты первым начнет свое выступление на дебатах.

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Жеребьевка прошла в 19.00, а не за 10 минут, как сообщалось ранее.

Доверенные лица кандидатов бросили монетку. Команда Порошенко выбрала "герб", команда Зеленского "лавры". По результатам жеребьевки, первым свое выступление на дебатах начнет Владимир Зеленский.

Дебаты начнутся с речей кандидатов, каждая из которых будет длиться 5 минут.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.