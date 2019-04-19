На въезде в Киев сложная транспортная ситуация из-за своза людей на дебаты - МВД

В МВД отметили, что граждан на дебаты кандидатов в президенты привозят со всей страны.

На въезде в Киев сложная транспортная ситуация из-за ввоза граждан на дебаты кандидатов в президенты Украины.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил в Twitter.

"Подразделения МВД работают над решением сложной транспортной ситуации на въезде в Киев", - написал он.

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Яровой добавил, что "людей на дебаты привозят со всей страны".

Напомним, общественная сеть "ОПОРА" заявляет о поступлении информации из регионов об организации некоторыми райгосадминистрациями довоз людей в Киев на НСК "Олимпийский". УНИАН также стало известно, что в Киев при помощи админресурса автобусами свозят людей, в частности, работников школ Полтавщины.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.