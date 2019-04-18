Представитель команды Зеленского доктор Комаровский назвал проблемы в сфере здравоохранения

Евгений Комаровский считает, что в стране существует проблемы здравоохранения, которые представляют угрозу национальной безопасности, и здесь президент обязан также подключаться.

Известный врач и ведущий телепрограмм на медицинскую тематику Евгений Комаровский стал консультантом Владимира Зеленского по медицине.

В эфир ток-шоу “Право на владу” он заявил, что не собирается “впадать в популизм” и очертил главные проблемы, которые видит в здоровье нации, передает ТСН.

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“Проблемы охраны здоровья, которые представляют угрозу национальной безопасности, и здесь президент обязан также подключаться. Я вижу две такие угрозы сейчас и меня возмущает то, что они остались вне президентской кампании. Я бы всю страну увешал плакатами “Корь, дифтерия, полиомиелит - думай!”. Только подумайте - 100 тысяч граждан нашей страны заболели корью. И это реальная угроза национальной безопасности, и это только начало. По поводу вакцинации надо было созвать СНБО еще пять лет назад - этого не сделано. Вторая угроза - катастрофический дефицит медицинских кадров. Мы может и пореформируем что-то, но работать будет некому”, - подчеркнул Комаровский.

Ранее УНИАН сообщал, что в студии ток-шоу "Право на власть" Владимир Зеленский представил всю свою команду экспертов, которые будут помогать ему на посту.