Порядок во время дебатов Зеленского и Порошенко будут обеспечивать 10 тысяч полицейских - Аваков

Ожидается, что на стадион прийдет до 60 тысяч граждан Украины для просмотра дебатов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что для обеспечения порядка во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля правоохранители задействуют до 10 тыс. человек .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД сообщил сегодня на пресс-конференции.

"В сам момент этих дебатов мы на стадионе и вокруг него будем использовать до 10 тыс. человек. Это очень большая величина", - сказал Аваков.

Он отметил, что во время проведения футбольных матчей на "Олимпийском", полиция, как правило, не заходила во внутрь стадиона. Но во время дебатов правоохранители будут работать внутри и снаружи стадиона, "поэтому мы привлекаем со страховкой достаточно большое количество людей".

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По словам министра, на стадионе "фан-зона будет использована в полном объеме".

"Мы продумываем о том, чтобы безопасно разместить людей, потоки людей так, чтобы это было обеспечено в том числе рамками, в том числе будет достаточно понятный досмотр", - подчеркнул Аваков.

"Мы такое много раз проводили и здесь я обращаюсь ко всем, кто собирается прийти, с пониманием отнестись к мерам безопасности", - добавил глава МВД.

В МВД ожидают прибытие до 60 тысяч граждан для просмотра дебатов. Поэтому, заметил министр, прохождение рамок будет занимать некоторое время, также будет осуществляется досмотр личных вещей.

На вопрос о том, как будут размещены граждане на стадионе, и будет ли разделение приверженцев кандидатов по разным секторам, Аваков ответил, что все будет зависеть от результата переговоров штабов кандидатов.

"Мы предлагаем схему разделения отдельных мест фан-секторов и отдельных зон с тем, чтобы максимально избегать конфрантационой риторики", - подытожил глава МВД.

Ранее УНИАН сообщал, что в предвыборном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявляют, что приоритетными являются дебаты на "Общественном", но обещают присутствие действующего главы государства и на НСК "Олимпийский" в 19:00.