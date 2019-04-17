Порядок во время дебатов Зеленского и Порошенко будут обеспечивать 10 тысяч полицейских - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что для обеспечения порядка во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля правоохранители задействуют до 10 тыс. человек .
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД сообщил сегодня на пресс-конференции.
"В сам момент этих дебатов мы на стадионе и вокруг него будем использовать до 10 тыс. человек. Это очень большая величина", - сказал Аваков.
Он отметил, что во время проведения футбольных матчей на "Олимпийском", полиция, как правило, не заходила во внутрь стадиона. Но во время дебатов правоохранители будут работать внутри и снаружи стадиона, "поэтому мы привлекаем со страховкой достаточно большое количество людей".
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По словам министра, на стадионе "фан-зона будет использована в полном объеме".
"Мы продумываем о том, чтобы безопасно разместить людей, потоки людей так, чтобы это было обеспечено в том числе рамками, в том числе будет достаточно понятный досмотр", - подчеркнул Аваков.
"Мы такое много раз проводили и здесь я обращаюсь ко всем, кто собирается прийти, с пониманием отнестись к мерам безопасности", - добавил глава МВД.
В МВД ожидают прибытие до 60 тысяч граждан для просмотра дебатов. Поэтому, заметил министр, прохождение рамок будет занимать некоторое время, также будет осуществляется досмотр личных вещей.
На вопрос о том, как будут размещены граждане на стадионе, и будет ли разделение приверженцев кандидатов по разным секторам, Аваков ответил, что все будет зависеть от результата переговоров штабов кандидатов.
"Мы предлагаем схему разделения отдельных мест фан-секторов и отдельных зон с тем, чтобы максимально избегать конфрантационой риторики", - подытожил глава МВД.
Ранее УНИАН сообщал, что в предвыборном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявляют, что приоритетными являются дебаты на "Общественном", но обещают присутствие действующего главы государства и на НСК "Олимпийский" в 19:00.