Дебаты Порошенко и Зеленского: о чем до сих пор не могут договориться штабы оппонентов

Представитель кандидата в президенты Порошенко обращается к ЦИК, чтобы провести дебаты на «Общественном» не в 20:00, а в 21:00.

В предвыборном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявляют, что приоритетными являются дебаты на «Общественном», но обещают присутствие действующего главы государства и на НСК «Олимпийский» в 19:00.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель предвыборного штаба Олег Медведев на брифинге заявил, что Руслан Князевич, представитель кандидата в президенты Порошенко, обращается к Центральной избирательной комиссии, чтобы изменить положение, предусмотрев, чтобы дебаты на «Общественном» прошли не в 20:00, а в 21:00.

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На вопрос журналистов, какие дебаты будут приоритетными, если ЦИК не удовлетворит просьбу, Медведев ответил: «Если не удовлетворит, приоритетными будут дебаты, на которых необходимо быть по закону. Но мы даже в такой ситуации будем искать способ, чтобы на «Олимпийском» 19-го был не концерт Зеленского, а дебаты Порошенко и Зеленского».

Медведев обвинил штаб Зеленского в том, что он в одностороннем порядке начал распространение билетов. При этом спикер отметил, что любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей.

«Это создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют создать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться срывать дискуссию и превращать дебаты в шапито», - подчеркнул Медведев.

Он сообщил, что сегодня штабом Порошенко будет начата регистрация сторонников кандидата на Facebook с призывом их прийти на НСК «Олимпийский».

На вопрос журналистов, планируется ли установление сцены на НСК «Олимпийский», Медведев ответил, что, с его точки зрения, этого не должно быть, поскольку речь идет о дебатах, а не о концерте.

Он также отметил, что не нужно вдаваться в разговоры о технических деталях в организации дебатов, потому что так можно дойти до того, «как делить туалеты» между сторонниками кандидатов.

Он считает, что рассадка сторонников кандидатов необходима в различных секторах стадиона, поскольку будут активные сторонники кандидатов, что может привести к определенному противостоянию.

Медведев не смог ответить, сколько средств будет выделено на оплату стадиона, и добавил, что сможет ответить на этот вопрос завтра.

При этом он отметил, что в соответствии с соглашением, предполагается, что каждый из кандидатов предоставит одинаковое количество зрителей, то есть 50 на 50.

При этом Медведев добавил: «И односторонняя реализация билетов на заполнение фан-зон - это является очевидным нарушением этой согласованной пропорции, и это явно свидетельствует о том, что команда Зеленского хочет создать численное превосходство людей на стадионе».

По его словам, также в соответствии с договоренностями, оплата за аренду стадиона делится «50 на 50 между кандидатами».

«Каждый платит за себя. Порошенко много средств потратил на благотворительность, но Зеленский явно не то лицо, для которого Порошенко должен делать пожертвования», - добавил Медведев.