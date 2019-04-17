На дебатах между Зеленским и Порошенко на "Олимпийском" ожидают до 60 тысяч человек - Аваков

Представителей штабов кандидатов пригласили в МВД для устранения разночтений в обеспечении безопасности на "Олимпийском" во время дебатов.

На дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" могут прийти до 60 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на пресс-конференции.

По словам Авакова, МВД несколько дней работает над тем, чтобы обеспечить безопасную схему проведения дебатов на "Олимпийском".

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"Мы имеем базовые предложения и имеем предварительные договоренности с каждым из штабов. Вместе с тем, мы ожидаем на эти дебаты до 60 тысяч человек - граждан Украины, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов", - сказал Аваков.

"Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания и безопасности", - отметил он.

Также Аваков заявляет, что представителей штабов кандидатов в президенты пригласили в МВД для устранения разночтений в обеспечении безопасности на НСК "Олимпийский" во время дебатов 19 апреля.

"Исходя из этого и понимая, что все-таки есть разночтения в работах каждого из штабов, как проводить эти дебаты, мы пригласили представителей штабов сегодня на 17.00 прийти к окончательному решению, поставив во главу угла прежде всего безопасность этого события и потом его содержательную компоненту", - заявил министр.

Аваков уточнил, что существуют некоторые разночтения, которые могут повлиять на безопасность.

"Мы уверены, что сможем прийти к адекватной схеме, когда оба кандидата смогут представить программу. Общество получит какие-то ответы, и мы получим безопасное свободное мероприятие", - заявил Аваков.

По его словам, МВД выступит третейским арбитром с точки зрения обеспечения безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что мероприятия в день проведения дебатов между кандидатами на пост президента Украины на НСК «Олимпийский» 19 апреля планируются с самого утра.