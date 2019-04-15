У Порошенко уверяют, что до конца суток закроют все вакантные места по своей квоте в УИК

В штабе Порошенко отмечают, что обвинения в создании "сеток", которые безосновательно раздавались в сторону членов избирательных комиссий со стороны полиции, напугали людей, и теперь они неохотно идут работать в участковые избирательные комиссии.

В предвыборном штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко уверяют, что до конца суток закроют все вакантные места по своей квоте в участковых избирательных комиссиях.

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Об этом на брифинге сообщил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, комментируя информацию Центральной избирательной комиссии и гражданской сети «ОПОРА» о неукомплектованности УИК в ряде округов.

Медведев признал, что, действительно, еще сегодня утром в штабе Порошенко была проблема с волонтерами-членами УИК в 33 избирательных округах, однако к концу сегодняшних суток, когда завершается формирование УИК, комиссии будут укомплектованы.

"По состоянию на середину дня были проблемы по 33 ОИК, где не хватало членов участковых комиссий. Мы в свое время предложили во второй тур около 100 тысяч членов комиссий и наблюдателей всех уровней. Были сложности с формированием, поскольку они формируются на волонтерских началах, а при проведении тренингов было так, что звонит какой-то неизвестный, приезжает полиция и обвиняет участников тренинга в "сетке". Людям это надоело, и сейчас сложно найти волонтеров, потому что люди не хотят быть обвиненными в причастности к таким "сеткам", - сказал он.

Также спикер добавил, что в тех округах, где штабу не удалось обеспечить укомплектованность УИК, эту функцию, согласно закону, взяли на себя окружные избирательные комиссии, которые занимаются этим сейчас.

Медведев заверил, что не может быть и речи о срыве президентских выборов за якобы "некомплект членов УИК" со стороны кандидата Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 апреля, около 15.00 в ЦИК сообщили, что кандидаты подали недостаточное количество кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, что не дает ОИК возможности укомплектовать соответствующие составы УИК в следующих округах: Днепропетровская область: территориальные избирательные округа №№26, 27, 28; Закарпатская область: ТИО №№ 68, 69, 70, 71, 72, 73; Кировоградская область: ТИО №№ 100, 101, 102, 103; Луганская область: ТИО №№106, 107, 112, 113, 114; Сумская область: ТИО №№157, 161; Харьковская область: ТИО №№171, 176, 180; Херсонская область: ТИО №№183, 184, 185; Черниговская область: ТИО №№206, 209, 210; м. Киев: ТИО №№216, 217, 220, 223.

Согласно ч.8 ст.85 закона "О выборах президента Украины", окружная избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования по представлению кандидатов на пост главы государства, которые включены в избирательный бюллетень для повторного голосования, формирует новый состав участковой избирательной комиссии в количестве: для больших участков - 16 человек (по восемь человек от каждого кандидата); для средних участков - 14 человек (по семь человек от каждого кандидата); для малых участков - 12 человек (по шесть человек от каждого кандидата).