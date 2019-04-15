В ЦИК жалуются на неукомплектованность избирательных участков и призывают граждан принять участие в работе УИК

В Центризбиркоме призвали избирателей принять участие в избирательном процессе в качестве членов участковых избирательных комиссий.

Окружные избирательные комиссии не могут укомплектовать составы участковых избиркомов в 33 округах.

Как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии, сегодня последний день формирования составов участковых избирательных комиссий.

«Состав участковых избирательных комиссий в соответствии с положениями частей 8-10, 12 ст.85 закона «О выборах президента Украины» формирует соответствующая окружная избирательная комиссия по представлению кандидатов на пост главы государства, которые включены в избирательный бюллетень для повторного голосования. В случае, если количество предложенных в состав соответствующих избирательных комиссий кандидатур меньше установленного в указанном законе, ОИК формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве, определенном частью 8 статьи 85 закона, по представлению председателя соответствующей окружной избирательной комиссии на основании предложений членов ОИК», - говорится в сообщении.

Согласно ч.8 ст.85 закона «О выборах президента Украины», окружная избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования по представлению кандидатов на пост главы государства, которые включены в избирательный бюллетень для повторного голосования, формирует новый состав участковой избирательной комиссии в количестве: для больших участков - 16 человек (по восемь человек от каждого кандидата); для средних участков - 14 человек (по семь человек от каждого кандидата); для малых участков - 12 человек (по шесть человек от каждого кандидата).

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В Центризбиркоме отметили, что на настоящее время кандидаты подали недостаточное количество кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, что не позволяет ОИК укомплектовать соответствующие составы УИК в следующих округах: Днепропетровская область: территориальные избирательные округа №№26, 27, 28; Закарпатская область: ТИО №№ 68, 69, 70, 71, 72, 73; Кировоградская область: ТИО №№ 100, 101, 102, 103; Луганская область: ТИО №№106, 107, 112, 113, 114; Сумская область: ТИО №№157, 161; Харьковская область: ТИО №№171, 176, 180; Херсонская область: ТИО №№183, 184, 185; Черниговская область: ТИО №№206, 209, 210; город Киев: ТИО №№216, 217, 220, 223.

«Уважаемые избиратели! Каждый из вас имеет право и возможность в соответствии с нормами действующего законодательства приобщиться к избирательному процессу, как член участковой избирательной комиссии... Все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях ОИК. В случае обращения к вам с предложением исполнить обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК для осуществления волеизъявления и получения избранного народом президента Украины», - добавили в ЦИК.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избиркомов по выборам президента, которые состоятся 21 апреля. Согласно законодательству, в каждой ОИК предусмотрена одинаковое количество членов от обоих кандидатов. Кроме того, соблюден баланс в руководящем составе ОИК (секретарь и председатель комиссии должны представлять разных кандидатов).