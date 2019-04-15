ЦИК зарегистрировала 2 700 международных наблюдателей на президентских выборах

Сегодня Центризбирком рассмотрел вопрос о регистрации 345 наблюдателей на выборах президента Украины от международных организаций и иностранных государств.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 2 тыс. 700 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента Украины (второй тур), которые состоятся 21 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании члены комиссии зарегистрировали 345 наблюдателей от международных организаций и иностранных государств: 2 - от США, 3 - от Вьетнама, 3 - от Евросоюза, 5 - от Польши, 2 - от Франции, 6 - от Парламентской ассамблеи Совета Европы, 2 - от Японии, 3 - от Литвы, 2 - от Австрии, 19 - от Национального демократического института международных отношений США, 4 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 2 - от Иордании, 3 - от Европейского парламента, 10 - от комитета "За открытую деморатию", 3 - от Канады, 185 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 32 - от Всемирного конгресса украинцев, 43 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 6 - от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 10 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

Кроме того, ЦИК отменила регистрацию одного международного наблюдателя от комитета «За открытую демократию», 1 - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 1 - от Национального демократического института международных отношений США и 2 - от Всемирного конгресса украинцев.

Таким образом, по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 2 тыс. 700 международных наблюдателей: 384 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 997 - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 65 - от Общественного союза «Международное сообщество по правам человека», 32 - от Международной организации «Silba - Инициатива по диалогу и демократии», 203 - Международной неправительственной организации «CANADEM», 13 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 102 - от Национального демократического института международных отношений США, 249 - от Всемирного конгресса украинцев, 85 -от Украинского конгрессового комитета Америки, 29 - от Благотворительного фонда «Международная комиссия по правам человека», 16 - от Европейского парламента, 3 -от Евросоюза, 55 - от Международного республиканского института (МРИ), 23 - от Парламентской ассамблеи НАТО, 42 - от Парламентской ассамблеи Совета Европы, 124 - от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 6 - от Европейской платформы «За демократические выборы», 49 - от комитета «За открытую демократию», 6 - от Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), 16 - от Словакии, 17 - Франции, 13 - Германии, 1 - Молдовы, 8 - Литвы, 6 - Иордании, 2 - Португалии, 7 - Японии, 45 - Польши, 4 - Испании, 2 - Бельгии, 5 - Чехии, 1 - Азербайджана, 65 - США, 3 - Турции, 5 - Швеции, 1 - Швейцарии, 3 - Норвегии, 3 - Аргентины, 3 - Вьетнама, 2 - Австрии, 3 - Канады.