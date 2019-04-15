Порошенко от поражения на выборах может спасти только война - политолог

Победить на выборах можно с помощью создания системы угроз, которые связаны с Зеленским.

Тактика штаба Петра Порошенко по отношению к Владимиру Зеленскому была неправильной.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" политолог Кость Бондаренко.

Читайте также"Президент - это не роль": в сети показали новые предвыборные билборды (фото)

"Команда Порошенко избрала ошибочную тактику в отношении Зеленского, его пытаются показать наркоманом, боягузом, непоследовательным и непрофессионалом, которые не разбирается в политике. И чтобы хоть как-то сократить разрыв, оппонента можно назвать "ставленником мирового сионизма", который хочет захватить украинский чернозем, наладить экспорт младенцев, является "планом Путина" и пытается таким образом захватить всю Украину. Но это должен быть не просто план, а чрезвычайно аргументированный. И только в таком случае ситуацию можно перевернуть", - допускает политолог.

По мнению Бондаренко, победить на выборах можно с помощью создания системы угроз, которые связаны с Зеленским. Сам Петр Порошенко должен предстать в этой истории в роли спасителя, считает политолог. Но уточняет, времени практически не осталось, а в окружении президента нет человека, который мог бы это реализовать.

"Есть фильм, где у кандидата в президенты остается 11 дней, и специалист по нештатным ситуациям придумывает несуществующую войну с Албанией. И в итоге у организаторов аферы все получается. То есть, они использовали страхи, связанные с войной, и образ героя. Могла бы спасти ситуацию подобная аналогия – угроза и человек. Который может с ней справиться", - резюмировал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко объяснил, зачем использовал фото Путина на своих билбордах.