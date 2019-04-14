Порошенко объяснил, зачем использовал фото Путина на своих билбордах

По словам Порошенко, Украина нуждается в «сильном президенте», «опытном президенте», «решительном президенте» и президенте, который имеет доверие народа.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко объяснил, зачем использовано изображение президента РФ Владимира Путина в его агитационных билбордах, подчеркнув, что Украина нуждается в «сильном президенте».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Я отнюдь не говорю, не сказал и не говорю о знаке равенства между Путиным и Зеленским - это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, - это его мечта», - заявил он.

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По словам Порошенко, Украина нуждается в «сильном президенте», «опытном президенте», «решительном президенте» и президенте, который имеет доверие народа.

«Путин сейчас намеренно подвесил вопросы и освобождения заложников, освобождения наших военных. Чего он ждет? Одной вещи - стремится смены Порошенко. Эти борды утверждают лишь одно - мы не дадим господину Путину шансов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности билборды, на которых он изображен вместе с Путиным. При этом украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображение физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации - лиц, не являющихся гражданами Украины.

Эта реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей, в том числе среди сторонников президента. Некоторые высказывали мнение, что это якобы результат черного пиара, направленного против Порошенко.

В свою очередь штаб Порошенко заявил, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. В сообщении штаба в Facebook сказано, что задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях страшных внешних вызовов нужен "сильный президент и верховный главнокомандующий". "Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль", - отметили в штабе.