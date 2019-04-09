"Платили из бюджета от тысячи до трех": журналисты выяснили подробности подкупа избирателей на Киевщине (видео)

По данным журналистов "Грошей", в Василькове жителям выплачивали материальную помощь, чтобы они голосовали за Порошенко.

Журналисты программы "Гроши" рассказали о подкупах избирателей в первом туре выборов президента Украины. Жители городка Васильков на Киевщине получали от государства материальную помощь взамен на обещание проголосовать за Петра Порошенко.

Об этом говорится в сюежете программы "Гроши".

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Так, по данным журналистов, за голос в пользу Порошенко пенсионерам в Василькове выплачивали по тысяче гривень из городского бюджета. Женщины, с которыми поговорили журналисты, признались, что их просили голосовать за Порошенко.

А жителям одного из элитных комплексов повезло еще больше. Там платили по 2-3 тысячи грн. Только вот ни один из получивших помощь не открыл журналистам дверь. Лишь при помощи интернета удалось выяснить, что все они являются госслужащими.

Как говорит депутат Васильковского горсовета Николай Недилько, всего в этом году матпомощь выделили 4-м тысячам жителей на общую сумму более 4,5 миллионов гривень.

Подробности смотрите в сюжете программы "Гроши".

Как сообщал УНИАН, в МВД ранее рассказали, что в городе Васильков Киевской области звонят гражданам, получившим материальную помощь, и просят их «правильно» проголосовать. Среди форм фальсификации, которые зафиксированы во время избирательной кампании, было предоставление материальной помощи органами местной власти.