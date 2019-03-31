В Василькове избирателей, получавших материальную помощь, по телефону просят «правильно» проголосовать - МВД

В МВД напомнили, что среди форм фальсификации, которые зафиксированы во время избирательной кампании, было предоставление материальной помощи органами местной власти.

В городе Васильков Киевской области звонят гражданам, получившим материальную помощь, и просят их «правильно» проголосовать.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на советника главы МВД Владимира Филенко.

Он напомнил, что среди форм фальсификации, которые зафиксированы во время избирательной кампании, было предоставление материальной помощи органами местной власти. «Количество лиц, получивших материальную помощь, обычно по одной тысяче гривен, увеличилось в десятки раз. Особенно это было массово в Днепре и в Василькове на Киевщине. Эта материальная помощь предоставлялась, как правило, с нарушением общепринятых правил предоставления такой помощи, что нам давало основание квалифицировать это как скрытый подкуп избирателей. И это, конечно, совпало с разгаром избирательной кампании», - сказал Филенко.

По его словам, сегодня избиратели, ранее получившие материальную помощь, которую местные власти выдавали с нарушениями, получат телефонные звонки с напоминанием, что они должны «правильно» проголосовать.

«Сегодня стало фактом следующее обстоятельство: нам сигнализирует общественность из города Васильков, наблюдатели, что происходит массовый обзвон людей, получивших такую помощь, и им напоминают, что их не забыли, и они должны не забыть сходить на участки и «правильно» проголосовать», - добавил Филенко.

«Национальная полиция заинтересовалась этими фактами, и мы сейчас будем искать основания для правовой квалификации развития этого нарушения», - подчеркнул советник министра.