Ляшко отказался поддерживать обоих кандидатов в президенты Украины

Он посетовал, что кандидаты в президенты "соревнуются анализами".

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Радикальная партия не поддерживает ни одного кандидата в президенты.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны.

"Ни я, ни наша команда - мы не поддерживаем ни одного из кандидатов. Ни одного из тех, кто сегодня есть, мы не поддерживаем", - сказал Ляшко.

По его словам, кандидаты в президенты "соревнуются не программами, не идеями, не путем развития, а они соревнуются анализами".

Как сообщал УНИАН, во второй тур выборов президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.