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Ляшко отказался поддерживать обоих кандидатов в президенты Украины

11:12, 09 апреля 2019
Выборы 2019
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Ляшко не поддержал ни одного из кандидатов в президенты / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны.

"Ни я, ни наша команда - мы не поддерживаем ни одного из кандидатов. Ни одного из тех, кто сегодня есть, мы не поддерживаем", - сказал Ляшко.

По его словам, кандидаты в президенты "соревнуются не программами, не идеями, не путем развития, а они соревнуются анализами".

Как сообщал УНИАН, во второй тур выборов президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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Теги: #Олег Ляшко#выборы президента Украины 2019