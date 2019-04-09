Ляшко отказался поддерживать обоих кандидатов в президенты Украины
11:12, 09 апреля 2019Выборы 2019
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Он посетовал, что кандидаты в президенты "соревнуются анализами".
Ляшко не поддержал ни одного из кандидатов в президенты / фото УНИАН
Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Радикальная партия не поддерживает ни одного кандидата в президенты.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны.
"Ни я, ни наша команда - мы не поддерживаем ни одного из кандидатов. Ни одного из тех, кто сегодня есть, мы не поддерживаем", - сказал Ляшко.
По его словам, кандидаты в президенты "соревнуются не программами, не идеями, не путем развития, а они соревнуются анализами".
Как сообщал УНИАН, во второй тур выборов президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.
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