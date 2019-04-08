Второй тур выборов в Украине: желающие изменить место голосования снова выстроились в очереди

У украинцев всего пять дней, чтобы получить открепительный.

Всем желающим проголосовать во втором туре президентских выборов не по месту регистрации снова придется подавать заявление в госреестр.

В первом туре место голосования изменили 315 тысяч украинцев. Для подачи документов у избирателей было два с половиной месяца. В этот раз на процедуру есть лишь неделя, говорится в сюжете ТСН.

И с колясками, и на самокатах избиратели снова потянулись в отделы ведения государственного реестра. Перед первым туром желающие сменить место голосования здесь выстраивались аж за ворота. Теперь все помещаются в помещении.

Натренированные очередями избиратели, в толпе быстро наводят порядок. Сначала все записываются. Потом кто-то из очереди контролирует этот список.

Очередь продвигается оперативно, поскольку в этом отделе разделили процесс. Пока что здесь только принимают документы, а уже на следующей неделе будут выдавать удостоверение с новым местом для голосования.

В другом столичном районе очередь большая. Чтобы ускорить процесс, на помощь позвали администраторов из другого отдела. Здесь правила не меняли: выстоял очередь, сдал документы, стоишь дальше и ждешь открепительный.

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Свою очередь съемочная группа ТСН дождалась где-то за час. Руководитель отдела заверил, что открепительное можно забрать и в день выборов. В государственном реестре подтвердили, что удостоверение об изменении голосование действительно предъявлять на участке не обязательно.

"Избиратели, которые изменили место голосования, будут включены в список избирателей именно в конце списка. И для того, чтобы получить избирательный бюллетень, необходимо иметь только паспорт гражданина Украины и быть включенным в список избирателей", - отметил руководитель службы распорядителя государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

По данным государственного реестра избирателей только за вчера, после того как ЦИК объявило о второй тур, место голосования изменили более 9 тысяч человек. На сегодня этим правом воспользовались уже более 25 тысяч граждан. Документы будут принимать до понедельника включительно.

Ранее в ЦИК заявили, что изменить место голосования для участия во втором туре выборов президента Украины граждане могут до 15 апреля включительно.