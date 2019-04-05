Зеленский показал результаты анализов на наркотики

Кандидат на пост главы государства 5 апреля обнародовал результаты лабораторных исследований.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал свои результаты анализов крови.

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Скан-копиии документов из клиники "Евролаб" он выложил в Facebook.

Так, скрининг на наркотические вещества показали, что в крови нет наркотических веществ: метамфетанимив, барбитуратов, бензодиазепинов и их метаболитов, метадона, опиатов, кокаина, фенциклидинов, канабиоидов, амфетаминов, метилендиоксиметамфетаминов, трициклических антидепрессантов или бупренорфина.

Также в клинике сообщили, что дополнительно направляют образец биоматериала Зеленского на исследование содержания наркотических веществ в независимой лаборатории сети клиник HM Hospitales (Испания).

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. В штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал на анализы кровь в частной лаборатории «Евролаб», Порошенко сдал кровь, мочу и волосы в медицинском центре НСК «Олимпийский».