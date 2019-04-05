Зеленский и Порошенко сдали анализы перед дебатами (фото, видео)

Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб», а Порошенко - в медицинском центре НСК "Олимпийский".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после сдачи анализов.

«Сдал кровь. Все, что нужно было, все крови из меня выкачали. Но, слава Богу, у меня ее много», - сказал Зеленский.

Кандидат в президенты добавил, что «через три дня мы получаем результат на электронную почту, всем покажем, все официально».

На уточнение о том, что для анализов еще якобы нужно было сдать образцы волос и ногтей, он отметил: «Скажут – сдадим».

В то же время, кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК "Олимпийский".

Сдача крови из медицинского центра транслировалась в прямом эфире аккредитованным журналистам, которые находились в НСК "Олимпийский" и на странице президента в Facebook.

Анализы Порошенко будут переданы в четыре медицинские учреждения, два из которых государственные, а два - частные. Окончательные результаты будут в течение двух часов.

По результатам экспресс-теста материалов действующего президента Украины Петра Порошенко ни одного психоактивного вещества не обнаружили. Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Яровой Владимир Владимирович, пишет "112 Украина".

Более детальный анализ проведут в течение ближайших часов.

Отметим, сдача анализов - это одно из условий проведения дебатов, которые шоумен выставил действующему президенту, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

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Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры. Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочитает клинику Евролаб. По словам спикера штаба Дмитрия Разумкова, в ней результаты анализов будут объективными.

Как сообщал УНИАН, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.