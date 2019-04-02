ГПС рассказала, сколько иностранцев не пропустила в Украину в день выборов

В день выборов ГНС работала в усиленном режиме совместно с коллегами.

В день выборов президента в Украину не пропустили 87 иностранцев.

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Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы (ГПС) Петр Цигикал. «В день выборов ГПС работала в усиленном режиме совместно с коллегами. Практически за сутки оформлено 100 административных и четыре уголовных производств за незаконное пересечение границы, задержаны шесть человек. Обоснованно отказано в пропуске 87 иностранцам. Выявлено 25 единиц оружия. К работе привлекалось 7000 пограничников», – сказал Цигикал во время совещания МВД.

Как сообщал УНИАН, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Явка составила 62,8%. Центральная избирательная комиссия пока обработала более 99% протоколов. Актер и бизнесмен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко выходят во второй тур.