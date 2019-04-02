ЦИК приняла оригиналы протоколов с 14 избирательных округов

Сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №169 (г. Харьков), №215 (г. Киев), №219 (г. Киев), №220 (г. Киев), №148 (Полтавская область ), №187 (Хмельницкая область).

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 14 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №169 (г. Харьков), №215 (г. Киев), №219 (г. Киев), №220 (г. Киев), №148 (Полтавская область ), №187 (Хмельницкая область).

Таким образом, по состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы ОИК 14 территориальных избирательных округов (№№ 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220).

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК более 99% протоколов УИК об итогах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - более 13%.