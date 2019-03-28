"Нацкорпус" приехал на встречу Порошенко с избирателями во Львове (фото)

Требования активистов остаются неизменными – наказать виновных в хищении средств украинской армии.

«Национальный Корпус» продолжает «преследовать» Петра Порошенко в рамках его агитационного тура по городам Украины. На сей раз 28 марта представители и сторонники политической партии явились на встречу президента с избирателями во Львове. Требования активистов остаются неизменными – наказать виновных в хищении средств украинской армии.

О сегодняшней акции протеста во Львове стало известно из видеотрансляции событий на канале политической партии «Национальный Корпус» в Youtube.

Как видно на размещенном в сети видео на встречу с президентом собралось более тысячи активистов. Среди них – представители «Национального Корпуса» и местной ячейки Национальных дружин, ветераны АТО и бойцы батальона «Донбасс». Также сообщается, что в протесте приняли участие делегаты от 22 общественных организаций. Свою поддержку активистам выразил и «Правый сектор».

Уже традиционно путь к сцене, где должен был выступить Петр Порошенко, активистам перекрыли силовики. Кроме того, правоохранители заблокировали центральную часть города, куда по случаю приезда главы государства стянули десятки автомобилей КОРДа, Нацгвардии и Нацполиции.

Следует отметить, что из-за избыточных мер безопасности главные улицы Львова были фактически парализованы, движение общественного транспорта практически остановилось. При этом городские власти заявили, что перекрытие улиц было осуществлено работниками Управления государственной охраны незаконно, поскольку с городской администрацией такие действия никто предварительно не согласовал.

Между тем на встречу с Петром Порошенко во Львове сложно было попасть не только активистам, но и нелояльным к власти журналистам. В частности, в зону для прессы пропускали только представителей СМИ, предварительно получивших аккредитацию от штаба БПП. В то же время, в частности, журналиста из УНИАН лишили возможности задать вопросы президенту и к сцене его не подпустили.

Также сообщается, что на встрече с президентом Украины присутствовали переодетые в гражданское курсанты Национальной академии сухопутных войск, которых привели туда для имитации поддержки Порошенко молодежью и для того, чтобы они задавали удобные вопросы.

В «Национальном Корпусе» считают, что чрезмерной охраной и дискриминационными условиями для СМИ действующий президент хотел обезопасить себя от неудобных тем во время выступления. А таких, к слову, набралось уже немало.

Однако, несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, сегодняшняя акция во Львове прошла мирно. Вероятно, львовские правоохранители оказались более лояльными к активистам, чем винницкие, поэтому до силовых столкновений не дошло. Более того, к концу мероприятия активистам уже не мешали подходить к сцене, на которой выступал президент. Активисты задавали вопросы о коррупции, на которые Порошенко, традиционно не ответил.

Напомним, что вчера, 27 марта, похожая акция протеста с участием «Национального Корпуса» состоялась во время визита Петра Порошенко в Винницу. Попытка активистов попасть на встречу с президентом закончилась стычками с полицией. При этом некоторые участники акции были избиты и арестованы.