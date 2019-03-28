ТСН готовит эксклюзивный экзитпол на выборах президента Украины

Компании планируют опросить 20 тысяч избирателей на 600 избирательных участках во всех регионах Украины, что превышает выборку национального экзитпола.

Две авторитетные компании по заказу ТСН проведут всеукраинский экзитпол на выборах президента Украины.

Результаты экзитпола будут обнародованы 31 марта сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, во время спецвыпуска ТСН «Вибір країни». Чтобы не повлиять на мнение респондентов, названия организаций будут объявлены вместе с результатами.

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«Мы с особой ответственностью отнеслись к освещению этого важного для Украины дня. Чтобы предоставить зрителю наиболее полную информационную картину, обеспечить объективное и оперативное освещение события, мы решили усилить марафон «Вибір країни» собственным экзитполом и привлекли к сотрудничеству сразу две авторитетные исследовательские организации: украинское агентство специализируется именно на проведении социологических и политических исследований, а привлечение международной компании также минимизирует риск влияния внутриполитических факторов на результаты. Наши партнеры имеют многолетний положительный опыт в проведении экзитполов, обладают широким полем профессиональных интервьюеров, что позволяет нам рассчитывать на получение достоверных данных о волеизъявлении украинцев», - комментирует директор департамента новостей «1+1 медиа» Сергей Попов.

Компании планируют опросить 20 тысяч избирателей на 600 избирательных участках во всех регионах Украины, что превышает выборку национального экзитпола. Опросы начнутся с открытием избирательных участков в 8:00.

«Экзитпол – это профессиональный вызов точности, скорости и организованности для исследователей. Мы объединили усилия опытных экспертов обеих компаний для разработки методологии исследования и координации работы. В целом мы готовимся опросить 20 тысяч респондентов во всех областях Украины с обеспечением всех мировых методологических требований к проведению экзитполов, чтобы гарантировать достоверность и объективность результатов», - комментируют представители компаний.

Напомним, 31 марта, в День выборов нового президента Украины, ТСН проведет 7-часовой марафон. Команда новостной службы канала «1+1» продолжает практику выездных выпусков и на этот раз развернет свои студии у Центризбиркома, на Майдане Незалежності и еще одной площадки под открытым небом.