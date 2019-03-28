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ТСН готовит эксклюзивный экзитпол на выборах президента Украины

12:27, 28 марта 2019
Выборы 2019
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Опрос начнется с открытием избирательных участков в 8:00 / фото УНИАН

Результаты экзитпола будут обнародованы 31 марта сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, во время спецвыпуска ТСН «Вибір країни». Чтобы не повлиять на мнение респондентов, названия организаций будут объявлены вместе с результатами.

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«Мы с особой ответственностью отнеслись к освещению этого важного для Украины дня. Чтобы предоставить зрителю наиболее полную информационную картину, обеспечить объективное и оперативное освещение события, мы решили усилить марафон «Вибір країни» собственным экзитполом и привлекли к сотрудничеству сразу две авторитетные исследовательские организации: украинское агентство специализируется именно на проведении социологических и политических исследований, а привлечение международной компании также минимизирует риск влияния внутриполитических факторов на результаты. Наши партнеры имеют многолетний положительный опыт в проведении экзитполов, обладают широким полем профессиональных интервьюеров, что позволяет нам рассчитывать на получение достоверных данных о волеизъявлении украинцев», - комментирует директор департамента новостей «1+1 медиа» Сергей Попов. 

Компании планируют опросить 20 тысяч избирателей на 600 избирательных участках во всех регионах Украины, что превышает выборку национального экзитпола. Опросы начнутся с открытием избирательных участков в 8:00. 

«Экзитпол – это профессиональный вызов точности, скорости и организованности для исследователей. Мы объединили усилия опытных экспертов обеих компаний для разработки методологии исследования и координации работы. В целом мы готовимся опросить 20 тысяч респондентов во всех областях Украины с обеспечением всех мировых методологических требований к проведению экзитполов, чтобы гарантировать достоверность и объективность результатов», - комментируют представители компаний.

Напомним, 31 марта, в День выборов нового президента Украины, ТСН проведет 7-часовой марафон. Команда новостной службы канала «1+1» продолжает практику выездных выпусков и на этот раз развернет свои студии у Центризбиркома, на Майдане Незалежності и еще одной площадки под открытым небом.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
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