Выборы президента Украины: Мороз снимает свою кандидатуру

Актив партии считает нецелесообразным продолжать участие Мороза в кампании, которую считает «политическим фарсом».

Кандидат от Социалистической партии Александр Мороз заявил, что отказывается от участия в гонке на должность президента Украины.

Соответствующее заявление обнародовано на странице Мороза в социальной сети Facebook.

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«Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Нынешняя кампания по смыслу означает псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти для своих корыстных интересов», - говорится в заявлении.

Мороз отметил, что актив партии считает нецелесообразным продолжать его участие в кампании - «политическом фарсе, смирившись с его сущностью».

«Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины», - добавил он.