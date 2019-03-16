Масштабная скупка голосов: СМИ рассказали, как в Киеве работает "сетка" Порошенко на выборах (инфографика)

По данным сайта "Карусель-2019", Петр Порошенко поделил Украину между двумя организаторами.

Общественный проект "Карусель-2019", который рассказывает о скупке голосов на выборах президента, утверждает, что раскрыл всю киевскую "сетку" Петра Порошенко.

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"Карусель-2019" впервые приводит полный кадровый расклад - кто из штаба Порошенко замешан в этой схеме и как распределяются обязанности сверху донизу. После публикации расследования сайт "Карусели" перестал функционировать. Но сайт "Страна.ua" успел сохранить данные.

По данным сайта, Петр Порошенко поделил Украину между двумя организаторами.

Это первый замглавы АП Виталий Ковальчук и нардеп Сергей Березенко. Они координируют две сети по скупке голосов. И страхуют друг друга, если на одну из сетей идет атака. Штаб Ковальчука кроме точечной скупки основную ставку делает на админресурс, выстраивая «пирамиду» из президентской вертикали - через ОГА и дальше вниз до уровня поселков. Главный технолог данного проекта - Игнат Коробко, известный своей работой в "карманном" проекте Банковой - "Наш Край" на местных выборах 2015 года.

Скандальными "социологическими опросами" у Ковальчука занимается Андрей Воронков - глава общественной организации "Солидарность". Эти опросы позволяют составить базу условно-лояльных к Порошенко избирателей. После их списки направляются в ОГА. По ним затем производятся выплаты социальной помощи из местных бюджетов по так называемой программе "Турбота" (то есть, главная фишка Сетки в том, что она финансируется за государственный счет; при этом выплаты идут только тем, кто потенциально готов проголосовать за Петра Порошенко).

В свою очередь штаб Березенко делает ставку на скупку, так сказать, в частном порядке - формируя структуру непосредственно "в полях". Главным технологом этого проекта является Дмитрий Касьянов, который стал известным благодаря довыборам в Верховную Раду в 2015 году в Чернигове, где он, собственно, и вел кампанию Березенко,во время котрой его обвиняли в скупке голосов избирателей.

В тоже время, на уровне регионов есть свои кураторы.

Так, сайт детально расписывает структуру управления этим проектом в Киеве. "Карусель-2019" утверждает, что Сеткой в Киеве руководит известный бизнесмен Вадим Столар - один из "смотрящих" за всем земельно-строительным бизнесом в столице, по сути "куратор" официального мэра Виталия Кличко.

Именно в его руках якобы сконцентрированы бюджеты всех агитационных структур: палаток, соцопросов, публичных мероприятий. На этом, низовом уровне, отбираются потенциальные избиратели президента, которых можно потом финансово стимулировать прийти на участки и проголосовать за действуюшего президента.

Их "досье" направляются к Киевский избирательный штаб (КИШ), который и контролирует как раздачу денег, так и окружные штабы.

Актив Столара составляют члены общественной организации "Центр развития города". Среди ее учредителей депутат Киевсовета и племянница Столара Людмила Костенко. Кстати, интересно, что руководителем этой ОО является Алексей Лузан - руководитель полевой структуры в округе №217 на Оболони - родном округе Столара.

Сам же Киевский штаб, как выяснила "Карусель", располагается на Спортивной площади, 3в, занимая 6 и 7 этажи. "Там сидит верхушка пирамиды", - говорится в статье.

Начальником КИШ является депутат Киевсовета от БПП Андрей Андреев. Это человек Столара, который в столице руководит темой МАФов. Секретарь штаба - депутатская помощница Андреева Иванна Сокольникова. Они вдвоем занимают кабинет на 6-м этаже.

Всей полевой структурой штаба руководит Александр Григорьев - бывший руководитель спортивной организации "Сагайдачный", которую основала Иванна Сокольникова.

Большое внимание в штабе уделяется систематизации данных. Руководитель направления Вероника Кащеева вместе с родственницей Столара является основателем "Центра развития города".

Обучающим центром руководит Анна Бандурка. Она жена Александра Дениса - замначальника департамента общественных коммуникаций КГГА.

Один из самых интересных отделов - это агитация. Им руководит глава Департамента благоустройства Киева Андрей Фищук. То есть это коллега главы штаба Андреева. Он выходец из Донбасса, как и практически весь агитационный отдел.

Важной персоной в штабе считается Сергей Влащенко - руководитель отдела идеологии и медийного сопровождения. Его называют "смотрящим" за штабом от Столара.

Окружные штабы имеют над собой кураторов.

Это секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, депутат Киеврады от БПП Игорь Баленко, нардеп "Воли народа" Олесь Довгий, "народоволец" Александр Супруненко, сам Вадим Столар, нардеп от БПП Владимир Арьев, БПП-шник Александр Третьяков, нардеп от той же политсилы Максим Саврасов, депутат Киевсовета Михаил Терентьев, нардеп Дмитрий Андриевский и депутат Киевсовета Александр Бродский.

Структура всех окружных штабов - ниже на схемах. Как видим, там работают помощники указанных выше депутатов, бывшие советники Януковича и даже дети пасторов церкви "Посольство Божие".

Отметим, Telegram-канал Politicus, который ведет известный журналист Сергей Лямец, сообщал, что команде Петра Порошенко якобы удалось построить масштабную сеть по массовой скупке голосов избирателей на грядущих выборах.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что штаб одного из кандидатов в президенты использует админресурс для подкупа голосов, используя бюджетные средства социальных программ.