В Конгрессе США представили резолюцию, которая осуждает попытки России вмешаться в выборы в Украине

Конгрессмены призывают правительство США предоставить помощь Украине в усилиях по защите избирательной системы от кибернетической и других видов угроз.

В Палате представителей Конгресса США представили резолюцию, которая осуждает попытки России вмешаться в президентские выборы в Украине.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

«В Палате представителей Конгресса США представлена резолюция, которая осуждает попытки РФ вмешаться в выборы в Украине», - говорится в сообщении.

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Двухпартийная группа конгрессменов, членов Конгрессового украинского кокуса во главе с конгрессменом от штата Пенсильвания Бренданом Бойлом внесла на рассмотрение Палаты представителей резолюцию, в которой выражается твердая поддержка права украинского народа свободно избирать свое руководство и определять собственное будущее.

«В документе выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и решительно осуждаются попытки власти РФ и ее агентов вмешаться в выборы в Украине, в частности путем осуществления вредоносных киберопераций и пытаясь повлиять на общественное мнение через контролируемые Кремлем масс-медиа и социальные сети», - сообщили в посольстве.

Кроме того, конгрессмены призывают правительство США предоставить украинскому правительству помощь в усилиях по защите избирательной системы страны от кибер - и прочих видов угроз.

Как сообщал УНИАН, американский генерал Бен Ходжес выразил мнение, что Россия будет всячески пытаться задействовать свои рычаги на президентских выборах в Украине, чтобы украинцы потеряли уверенность в их результатах.