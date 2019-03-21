Американский генерал спрогнозировал действия РФ по срыву выборов в Украине

Генерал уверен, что будет вмешательство со стороны РФ.

Россия будет всячески пытаться задействовать свои рычаги на президентских выборах в Украине, чтобы украинцы потеряли уверенность в их результатах.

Такое мнение высказал "Апострофу" американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, в прошлом - командующий Сухопутными силами США в Европе.

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«Уверен, что будет вмешательство или через угрожающую деятельность, или кибератаки, или попытки подорвать доверие людей к результатам. Вот чего я ожидаю больше всего - их действий, направленных на то, чтобы украинцы потеряли уверенность в результатах. Уверен, что члены правительства и другие высокопоставленные лица уделяют большое внимание защите честности выборов», – сказал Ходжес.

«Не знаю, стоит ли ожидать каких-то конкретных действий после выборов. Надеюсь, независимо от результатов двух туров произойдут три вещи. Во-первых, Россия проявит уважение к свободе украинских избирателей. Во-вторых, немедленно освободит 24 украинских моряков, которые находятся в тюрьме в Москве, и вернет три незаконно захваченных корабля. И в-третьих, Россия, как призывает остальной мир, вернет Украине Крым», – добавил генерал.