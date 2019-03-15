Украину возродит наука и образование - Тимошенко

В этом году клуб «Элитарная светлица» пригласил к диалогу не только академиков, но и народных избранников. Однако среди палитры 44 кандидатов на пост президента ученых уважила только Тимошенко.

Приоритетным сферами для развития Украины должны быть образование, наука и культурное воспитание. Именно это выведет страну с искусственно созданного кризиса.

Об этом Юлия Тимошенко заявила 15 марта в столичном Доме Художника, во время обсуждения темы «Высшая школа, наука и культура в программах кандидатов в президенты».

В этом году клуб «Элитарная светлица» пригласил к диалогу не только академиков, но и народных избранников. Однако среди палитры 44 кандидатов на пост президента ученых уважила только Тимошенко.

Как отметила кандидат в президенты, парадигма ценностей мира давно изменилась. Сейчас больше ценится человеческий интеллект, чем нефть, газ, земля, как было раньше.

«Мы должны создать зарплаты, все условия, весь социальный пакет для работников образования таким образом, чтобы лучшие из лучших пошли в систему образования, тогда они будут воспитывать лучших из лучших - наших детей», - заверила она.

Поэтому инициированный Юлией Тимошенко Новый курс Украины включает разработанную вместе с лучшими интеллектуалами страны программу кардинальных изменений, которые предусматривают модернизацию всех учебных заведений и замену подходов к финансированию науки. А также создание всех необходимых условий для комфортной жизни, работы и достойной зарплаты в сфере образования.

