Против ЦИК подали 59 судебных исков

Лишь три иска были удовлетворены.

Против Центральной избирательной комиссии подали 59 исков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, в 28 случаях Центризбирком дело выиграл.

“По состоянию на сегодня ЦИК приняла участие в 59 судебных делах, в 28 исках против ЦИК было отказано, 16 - оставлено без рассмотрения, а лишь три иска - удовлетворено”, - отметила Слипачук.

Она также добавила, что ЦИК без отклонений следует графику организации выборов и выполняет все возложенные на нее функции, руководствуясь законодательством Украины.

Ранее место голосования без изменения места регистрации поменяли уже 90 тыс. граждан Украины.