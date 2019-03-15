В ЦИК напомнили украинцам, как изменить место голосования

Для жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса соответствующая процедура упрощена - им надо подать только паспорт и заявление об изменении места голосования.

Место голосования без изменения места регистрации поменяли уже 90 тыс. граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве.

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“Сейчас изменили место голосования без изменения места регистрации 90 тысяч граждан. Мы ожидаем, что на этих выборах эта цифра будет больше, чем 100 тысяч человек", - подчеркнул Радченко.

Он также отметил, что для жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса упрощена соответствующая процедура - им надо подать только паспорт и заявление об изменении места голосования, тогда как внутренним трудовым мигрантам необходимо предоставить еще справку с места работы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 ЦИК упростила процедуру голосования для жителей неподконтрольной Украины территории. Украинцы, которые имеют прописку в ОРДЛО или в Крыму, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования. Им нужно будет обратиться в отдел государственного реестра избирателей по месту жительства и написать заявление о временном изменении места голосования, для этого необходимо иметь при себе паспорт.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.