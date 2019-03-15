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В ЦИК напомнили украинцам, как изменить место голосования

12:43, 15 марта 2019
Выборы 2019
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В ЦИК ожидают, что эта цифра будет больше / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве.

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“Сейчас изменили место голосования без изменения места регистрации 90 тысяч граждан. Мы ожидаем, что на этих выборах эта цифра будет больше, чем 100 тысяч человек", - подчеркнул Радченко.

Он также отметил, что для жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса упрощена соответствующая процедура - им надо подать только паспорт и заявление об изменении места голосования, тогда как внутренним трудовым мигрантам необходимо предоставить еще справку с места работы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 ЦИК упростила процедуру голосования для жителей неподконтрольной Украины территории. Украинцы, которые имеют прописку в ОРДЛО или в Крыму, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования. Им нужно будет обратиться в отдел государственного реестра избирателей по месту жительства и написать заявление о временном изменении места голосования, для этого необходимо иметь при себе паспорт.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.

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Теги: #Украина#выборы