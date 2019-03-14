ГПСУ на следующей неделе перейдет к усиленной охране границы: названы самые угрожающие участки

Ежесуточно госграницу будут охранять около 7 тысяч пограничников и еще дополнительно привлекаться более 1,3 тыс. лиц.

Государственная пограничная служба Украины со следующей недели перейдет в усиленную фазу охраны границы в связи с президентскими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян сообщил на брифинге «О мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов».

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"На протяжении марта в рамках компетенции Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры по усиленной охране границы в связи с подготовкой и проведением выборов президента Украины. Цель - не допустить провокаций на государственной границе, провоз оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора, а также недопущение лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов", - подчеркнул Слободян.

По его словам, активная фаза мероприятий начнется на следующей неделе.

При этом Слободян сообщил, что уже уточнены расчеты дежурных сил и средств, порядок их действий при локализации кризисных ситуаций, а также сформирован резерв кинологов.

"На наиболее активных, угрожающих направлениях, а это граница с Российской Федерацией, центральный сегмент молдавской границы, админграница с временно оккупированным Крымом, уже используются резервы службы в достаточном количестве", - сказал он.

Также во взаимодействии с Национальной полицией спланированы дополнительные мероприятия по контролю за соблюдением режима государственной границы в контролируемых пограничных районах.

"Будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых будут входить как пограничники, так и представители Национальной полиции. Спланировано и организовано дежурство сил и средств авиации Госпогранслужбы, проведены другие мероприятия", - добавил Слободян.

К реализации данного плана будут привлечены резервы руководителей органов охраны государственной границы и начальники региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования "Дозор" и добровольные общественные формирования.

"В целом несение службы на государственной границе будут обеспечивать около 7 тысяч пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежесуточно будут привлекаться еще более 1 тысячи 300 человек", - заявил Слободян.