В ГПСУ объяснили, как российские журналисты смогут попасть в Украину во время выборов

По словам пресс-секретаря ГПСУ, журналистов будут проверять на наличие нарушений украинского законодательства, в частности, относительно посещения временно оккупированного Крыма.

Во время президентских выборов российские журналисты смогут приехать в Украину только при наличии аккредитации от Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге "О мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов" сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он заявил, что пограничники будут уделять повышенное внимание въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ. "Пропуск будет осуществляться, и уже осуществляется, по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в Центризбиркоме", - сказал Слободян.

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В этой связи пограничники активно сотрудничают с представителями Службы безопасности Украины, Национальной полицией и другими правоохранительными органами.

Также он сказал, что въезд наблюдателей и представителей СМИ на данный момент осуществляется, в основном, через аэропорты Украины. Оформление данных категорий лиц осуществляется в приоритетном порядке и вне очереди.

"Сейчас по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. На сегодняшний день в Украину уже прибыли более 240 наблюдателей. ГПСУ проводит предварительную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных, а копии списков зарегистрированных наблюдателей и организаций, которые предоставила Центральная избирательная комиссия, имеются в каждом пункте пропуска", - заявил Слободян.

Он добавил, что всех наблюдателей и журналистов проверяют на предмет нарушения законодательства Украины, и, в частности, посещения временно оккупированного Крыма, а также проверяют относительно других аспектов, связанных с вопросами национальной безопасности. "Что касается наблюдателей, которые из Российской Федерации. Вы знаете, что Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Президент его подписал, и поэтому представители Российской Федерации в качестве наблюдателей приехать в Украину на период выборов не смогут", - отметил Слободян.

"По спискам ЦИК ожидается прибытие 800 представителей средств массовой информации. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине уже находятся почти 60 представителей иностранных СМИ", - заявил Слободян.

Он сказал, что сейчас в Украину приехали журналисты, которые являются гражданами Великобритании, Испании, Кыргызстана, Германии, Соединенных Штатов, Турции, Чехии и Японии.

Также помощник председателя ГПСУ рассказал о возможности пропуска российских журналистов в Украину. "Вопрос въезда граждан Российской Федерации - это для нас направление повышенных рисков. Прежде всего для нас нужно, чтобы они имели аккредитацию ЦИК, но это не значит, что они будут проходить пограничный контроль в автоматическом режиме. Мы в любом случае будем общаться с ними на предмет возможного нарушения законодательства Украины. Если нет аккредитации ЦИК, мы однозначно не будем пропускать представителей средств массовой информации Российской Федерации", - подчеркнул Слободан.

Он сказал, что граждане РФ будут проверяться более усиленно на предмет участия в