Еще один кандидат в президенты снялся с выборов

Сергей Кривонос был не согласен с "системой и ситуацией, которая на сегодня образовалась в секторе безопасности и обороны Украины".

Заместитель командира Сил спецопераций Сергей Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины.

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Кривонос на своей странице в Facebook подчеркнул, что взвешенно оценивает каждый свой шаг.

"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины", - говорится в сообщении.

"Главным мотивом моего похода на пост президента как действующего военного, заместителя командующего ССО (Силы специальных операций - УНИАН) ВС Украины было то, что я не согласен с той системой, что сегодня образовалась в секторе безопасности и обороны Украины. Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", - отметил он.

Напомним, городской голова Львова Андрей Садовый 1 марта объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.