По словам генпрокурора, «чистота списков» - это большая зона ответственности органов МВД, включая Нацполицию и миграционную службу.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости проверки списков избирателей, чтобы не допустить манипуляций голосами, в том числе граждан, находящихся за границей, и умерших украинцев, на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства относительно обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности в Киеве.

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«Чистота списков - это огромная зона ответственности Нацполиции, МВД, включая миграционную службу», - заявил генпрокурор.

Луценко подчеркнул недопустимость голосования за граждан, которые находятся за границей: «Это чистый криминал, который легко раскроется на второй день... в день выборов все списки отсутствующих в Украине граждан будут переданы в электронном виде в прокуратуру, и в СБУ, и в МВД. На любом участке, если будет обнаружено голосование за отсутствующего в день выборов гражданина - чистый криминал для того, кто выдал этот бюллетень. Выдача бюллетеня также фиксируется», - добавил генпрокурор.

«Вторая история - не менее важная - голосование за мертвых граждан, это тоже достаточно легко вычислить», - подчеркнул он.

Луценко призвал миграционную службу провести внутреннюю проверку соответствия реестра умерших граждан с реестром избирателей.