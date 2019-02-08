Аваков: число жителей оккупированных территорий, изменивших место голосования, увеличилось в 6 раз

МВД уже проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было «мертвых душ» из оккупированной территории Донбасса и Крыма.

Министерство внутренних дел зафиксировало в последнее время рост в шесть раз количества жителей оккупированных территорий, которые подали заявки на изменение места голосования во время президентских выборов в марте 2019 года.

Об этом 7 февраля в эфире программы «Право на власть» заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает департамент коммуникации МВД Украины.

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«В последнее время мы фиксируем то, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения и регистрируют свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз. Или это действительно люди стремятся проголосовать, или это схема, которую нам навязывает наш иностранный враг? И мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни мертвых душ, ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует», - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел призвал членов избирательной комиссии воздержаться от участия в криминальных схемах.

«Мы базу данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, который не пересекал границу и находится за границей, то это уголовная ответственность. Поэтому я хочу сказать членам комиссии, не берите участие ни в каких схемах», - отметил Арсен Аваков.

По его данным, МВД уже проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было «мертвых душ» из оккупированной территории Донбасса и Крыма.

Как сообщал УНИАН, Аваков грозит тюрьмой родственникам заробитчан, которые попытаются проголосовать вместо них на выборах.