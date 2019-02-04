Суд не удовлетворил иск Гриценко против ЦИК

Гриценко подал в суд на Центризбирком "из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК".

Суд отказал кандидату в президенты и председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии.

Об этом «Украинской правде» сообщил адвокат Гриценко Руслан Чернолуцкий.

"Суд сегодня (4 февраля – ред.) рассматривал почти всю вторую половину дня наш иск к ЦИК. Мы предоставили все аргументы, доказательства, позицию высказали, но суд считает, что позиция ЦИК совпадает с требованиями закона", - рассказал защитник.

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По словам Чернолуцкого, он уже получил решение суда в письменном виде.

"У нас есть право на обжалование, мы готовим апелляционную жалобу и в течение следующих двух дней ее подадим. Я думаю, что даже это будет завтра до конца дня", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.

"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК", - объяснил тогда Гриценко.