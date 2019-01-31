Гриценко подал в суд на ЦИК

Ранее Гриценко заявлял, что он как кандидат в президенты имеет право на работу с Государственным реестром избирателей.

Кандидат в президенты, председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК", - отметил Гриценко и выложил фото своего административного иска.

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По его словам, согласно закону, суд должен рассмотреть этот иск в сжатые сроки.

«Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки – в течение двух дней. Надеюсь, что суд отменит это абсурдное требование - еще никогда невиданное в Украине», - подчеркнул политик.

Напомним, ранее Гриценко заявил, что согласно законодательству, он как кандидат в президенты имеет право на работу с Государственным реестром избирателей.

«ЦИК выдала мне реестр и код/доступ к нему. Но предупредила: на этих выборах, в отличие от предыдущих, я уже не смогу работать с реестром где и когда мне удобно - только в здании ЦИК, в их специальном помещении, на их специальном компьютере, только в рабочие дни и только в рабочие часы 09.00-18.00», - заявил он.

Гриценко напомнил, что соответствующий порядок доступа к Госреестру избирателей ЦИК утвердил 25 октября прошлого года.