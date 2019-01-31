Зеленский вырвался на первое место в президентской гонке - опрос

С незначительным отрывом за ним следует Юлия Тимошенко. Порошенко - на третьем месте.

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 19% тех, кто определился и намерен голосовать.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 16 по 24 января.

По данным опроса, Юлию Тимошенко поддерживают 18,2% респондентов, Петра Порошенко - 15,1%, Юрия Бойко - 10%, Анатолия Гриценко - 8,5%, Олега Ляшко - 7%, Евгения Мураева - 3,6%, Александра Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2,6%.

Во втором туре по результатам опроса Тимошенко держит первенство в парах с Порошенко (27% против 18%) и Бойко (28% против 18%).

В то же время она уступает в паре с Зеленским (29% против 24%). По данным исследования, Зеленский также побеждает в паре с Порошенко (34% против 20%) и с Бойко (33% против 18%). В паре Бойко - Порошенко нынешний президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%).

Опрошено 6000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,3%.