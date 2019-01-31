Видео из школы на Донбассе, где агитируют голосовать за Порошенко, сочли фейком

В Донецкой области учителей якобы открыто агитировали голосовать за Порошенко.

Глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць считает постановочным видео о том, как в одной из школ региона на собрании учитель агитирует голосовать на президентских выборах за Петра Порошенко.

Куць на своей странице в Facebook, что журналисты не убедились в достоверности информации при том, что "даже беглый просмотр этого ролика дает все основания считать его дешевой постановкой".

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"Но считаю нужным не ограничиваться "беглым" просмотром, а детально и тщательно изучить это видео - соответствующее обращение передаю в правоохранительные органы. Пусть они дадут свою четкую объективную оценку", - написал Куць.

Он добавил, что если видео – не фейк, и существуют учителя на Донетчине, которых принуждают голосовать за конкретного кандидата, то он "разберется в этом лично и сделает все, чтобы виновные были наказаны".

Ранее в сети появилось видео из одной из школ Донецкой области, на котором учителей якобы окрыто агитируют голосовать на предстоящих президентских выборах за действующего президента Петра Порошенко.