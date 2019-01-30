На Донбассе учителей с угрозами агитируют голосовать за Порошенко (видео)

За каждый голос обещают 300 гривень.

В сети появилось видео из одной из школ Донецкой области, на котором учителей окрыто агитируют голосовать на предстоящих президентских выборах за действующего президента Петра Порошенко.

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Видео на своей странице в Facebook опубликовала местная жительница Елена Скидан.

На нем мужчина призывает "правильно и обдуманно" голосовать на выборах, в обратном случае можно "не пройти аттестацию". Мужчина также говорит, чтоб на выборы приходили сами и приводили знакомых, так как "один благотворительный фонд" обещает заплатить 300 гривень за человека.

"Мы обязаны поддержать действующего президента", "300 грн от одного благотворительно фонда или будет плохо ", "советую Вам, например, и Вам подобным не лезть на рожон", - заявляет мужчина.

Как сообщал УНИАН, 29 января Порошенко официально заявил, что планирует во второй раз идти в президенты.